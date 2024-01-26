Кабмин Татарстана утвердил выделение 54 млрд рублей на дорожные работы в этом году

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Правительство Татарстана утвердило несколько программ дорожных работ в 2024 году. Их общее финансирование превысит 54,5 млрд рублей, следует из постановления, подписанного Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Свыше 22 млрд рублей будет направлено на программу дорожных работ на дорогах общего пользования в республике, почти 1,1 млрд — на комплексное развитие транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации, около 1,3 млрд — Набережночелнинской городской агломерации, а также 657,556 млн — в Нижнекамской городской агломерации.

Проекты в городах будут реализованы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Пятая программа нацелена на ремонт автодорог регионального либо межмуниципального значения. На ее реализацию в 2024 году в рамках нацпроекта выделят 2,2 млрд рублей.

На программу мероприятий по строительству и реконструкции дорог общего пользования с твердым покрытием, сетей, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и объектам производства, переработки сельхозпродукции, и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» — почти 1,1 млрд рублей из федерального и 257 млн рублей — из республиканского бюджетов.

Еще одна программа, реализуемая по национальному проекту, направлена на приведение в нормативное состояние автодорог. Она будет профинансирована за счет 2,4 млрд рублей из бюджета России и 569 млн — из бюджета Татарстана.

Более 22 млрд рублей в 2024 году пойдут на мероприятия федерального проекта «Содействие развитию автодорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Ее профинансируют с применением механизма государственно-частного партнерства: 5,3 млрд рублей за счет субсидий из федерального бюджета и 17 млрд — за счет средств татарстанской казны.

Кроме того, 300 млн рублей в 2024 году предусмотрено на ремонт подъездных дорог к садоводческим и огородническим товариществам.

«Принять предложения муниципальных образований Республики Татарстан об объемах ассигнований муниципальных дорожных фондов, направляемых на реализацию муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения, на 2024 год в сумме 1 549 954,6 тысячи рублей», — отмечается в тексте.

Также в постановлении указан список дорог общего пользования в Татарстане, которые затронет ремонт в текущем году.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.