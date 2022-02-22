Кабмин Татарстана утвердил стратегию развития Камского кластера до 2030 года

Правительство Татарстана утвердило стратегию развития Камского инновационного территориально-производственного кластера на период до 2030 года, следует из документов Кабмина.

В постановлении отмечается, что кластер уже сформировался и активно развивается. Он крупнейший из 27 инновационных кластеров федерального значения. В нем сосредоточены нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, автомобилестроительные и автокомпонентные производства, научно-образовательный комплекс.

В целом кластер объединяет около 300 предприятий-участников, совокупный объем промышленного производства которых составляет около 900 млрд рублей.

«Здесь производится более 45% российских синтетических каучуков, 57% полимеров стирола России, каждый третий российский грузовой автомобиль и каждая вторая российская грузовая шина. Доля Кластера в валовом региональном продукте республики составляет свыше 25%, на кластер приходится более 36% всех инвестиций в республике», – говорится в документе.

Стратегия предполагает содействие министерств и ведомств Татарстана якорными предприятиями кластера в получении республиканских и федеральных мер государственной поддержки. Особое внимание будет уделено субъектам малого и среднего предпринимательства.

Предполагается, что рост выработки на одного работника организации - участника кластера в стоимостном выражении к концу реализации стратегии вырастет в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, объем отгруженной продукции и выручка – в 1,6 раза.