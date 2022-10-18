Кабмин РТ утвердил стоимость квадратного жилья в селах для расчета размера субсидии

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В Татарстане утвердили стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях республики для расчета размера субсидий на 2023 год муниципальным районам. Субсидия предусмотрена в качестве финансовой поддержки при строительстве или приобретении жилья, предоставляемого по договору найма.

Стоимость одного «квадрата» общей площади жилья на сельских территориях составит ровно 54 тыс. рублей, следует из постановления, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Напомним, на минувшей неделе исполком Казани увеличил норматив стоимости квадратного метра жилья для расчета соцвыплат на 5% – с 115 тыс. 859 рублей до 121 тыс. 741 рубля.