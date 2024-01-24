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Культура 24 января 2024 20:34

Кабмин Татарстана утвердил сроки проведения фестиваля «Наше время — Безнең заман»-2024

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В 2024 году открытый республиканский телефестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» состоится с 1 марта по 10 ноября. Сроки его проведения утвердило Правительство республики.

Заявочная кампания конкурса продлится с 1 марта по 20 сентября.

В рамках телефестиваля пройдут три зональных этапа:
— в Альметьевске, 4-5 октября;
— в Набережных Челнах, 11-12 октября;
— в Казани, 18-19 октября.

В последний день в каждом из городов будут проводиться гала-концерты.

Победители зональных этапов, получившие спецприглашение, примут участие в финальном этапе, который состоится в Казани 7-8 ноября.

10 ноября пройдет заключительный гала-концерт XII телефестиваля.

#телефестиваль #наше время - безнен заман
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