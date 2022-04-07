Кабмин Татарстана утвердил план проведения юбилейного праздника «Изге Болгар җыены»

Правительство Татарстана утвердило план подготовки и проведения торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены» в год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Соответствующее распоряжение кабмина подписал накануне премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, уже к 25 апреля должны быть составлены списки почетных гостей и разосланы приглашения татарам из других регионов РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Территория Болгарского музея-заповедника до 10 мая должна быть приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Меню торжественных мероприятий к этому же времени требуется согласовать с Роспотребнадзором.

До 14 мая необходимо усилить мобильную связь.

21 мая планируется организовать ярмарку народных промыслов Татарстана. К этому же времени требуется организовать пункты питания.

На территории старинной мечети пройдут лекции на тему ислама, уроки намаза и мастер-классы по завязыванию платка и татарской чалмы.

Планируется организовать фотовыставку, Кубок мира по борьбе корэш и всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

Еще в 2020 году Президент России Владимир Путин принял решение о праздновании на государственном уровне 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.