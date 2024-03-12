Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий к дням родного и русского языков

В Татарстане утвержден план в рамках празднования дней родного и русского языков. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Традиционно мероприятия будут тесно связаны с именами двух классиков — поэта Габдуллы Тукая и писателя Александра Пушкина, в дни рождения которых они проводятся.

В общей сложности документ включает 51 пункт. В план, к примеру, входят Всероссийский конкурс учителей родных языков образовательных организаций и воскресных школ, который состоится в Казани в марте, Республиканские научно-исследовательские чтения им.Г.Тукая в Ново-Кырлайской средней школе Арского района (17 апреля), XI Международная олимпиада по татарскому языку в Казани (17-20 апреля). Также в нем указаны Всероссийский форум родного языка, посвященный Тукаю, тематические кинопоказы, театральные представления, вручение госпремии Республики Татарстан им.Г.Тукая, Всероссийский фестиваль юных поэтов, писателей и драматургов, «Татарча диктант».

Также Татарстан примет Всероссийский конкурс-фестиваль «Русская народная игрушка», посвященный Дню славянской письменности и культуры и творчеству А.С.Пушкина, проведет Республиканскую научно-практическую конференцию «Кирилло-Мефодиевские юношеские научные чтения», фестиваль «Читаем классику», «Пушкинские чтения», «Пушкин ФЕСТ», Пушкинский бал.

День родного языка в Татарстане, напомним, отмечается 26 апреля, День русского языка в России и мире – 6 июня.