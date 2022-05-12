Кабмин Татарстана утвердил перечень системообразующих предприятий республики
Правительство Татарстана утвердило перечень крупных экономически и социально значимых организаций республики на 2022 год.
Соответствующее распоряжение подписал накануне Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Всего в список вошли 369 организаций. Среди них «Татнефть», КАМАЗ, «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», аэропорты Казани и Бугульмы. Туда же относятся предприятия группы ICL, Haier и другие.
Всем организациям из списка рекомендовано направлять копии годовых бухгалтерских отчетностей в профильные министерства Татарстана.