Кабмин Татарстана утвердил перечень системообразующих предприятий республики

Правительство Татарстана утвердило перечень крупных экономически и социально значимых организаций республики на 2022 год.

Соответствующее распоряжение подписал накануне Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Всего в список вошли 369 организаций. Среди них «Татнефть», КАМАЗ, «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», аэропорты Казани и Бугульмы. Туда же относятся предприятия группы ICL, Haier и другие.

Всем организациям из списка рекомендовано направлять копии годовых бухгалтерских отчетностей в профильные министерства Татарстана.