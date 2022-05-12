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Официальная хроника
12 мая 2022  10:44

Кабмин Татарстана утвердил перечень системообразующих предприятий республики

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Правительство Татарстана утвердило перечень крупных экономически и социально значимых организаций республики на 2022 год.

Соответствующее распоряжение подписал накануне Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Всего в список вошли 369 организаций. Среди них «Татнефть», КАМАЗ, «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», аэропорты Казани и Бугульмы. Туда же относятся предприятия группы ICL, Haier и другие.

Всем организациям из списка рекомендовано направлять копии годовых бухгалтерских отчетностей в профильные министерства Татарстана.

#кабмин рт #промышленность #системообразующие предприятия
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