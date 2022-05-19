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Ру Тат
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Общество
19 мая 2022  15:59

Кабмин Татарстана утвердил норматив дохода в подсобном хозяйстве

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Правительство Татарстана утвердило норматив чистого дохода от продажи фруктов и овощей, полученных в личном подсобном хозяйстве с одной сотки земли. В этом году он составляет 385 рублей в месяц.

Документ подписал 18 мая Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Размер дохода определяется, как разница между выращенной продукцией и затратами на ее производство. При его расчете учитывается продукция как потребленная в семье, так и проданная другим потребителям.

Этот показатель учитывается правительством для расчета доходов семей, имеющих дачи или огороды. Потом, отталкиваясь от этих данных, вычисляются размеры пособий и других мер социальной поддержки.

#Доходы #кабмин рт
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