Кабмин Татарстана утвердил норматив дохода в подсобном хозяйстве

Правительство Татарстана утвердило норматив чистого дохода от продажи фруктов и овощей, полученных в личном подсобном хозяйстве с одной сотки земли. В этом году он составляет 385 рублей в месяц.

Документ подписал 18 мая Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Размер дохода определяется, как разница между выращенной продукцией и затратами на ее производство. При его расчете учитывается продукция как потребленная в семье, так и проданная другим потребителям.

Этот показатель учитывается правительством для расчета доходов семей, имеющих дачи или огороды. Потом, отталкиваясь от этих данных, вычисляются размеры пособий и других мер социальной поддержки.