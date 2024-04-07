Кабмин Татарстана установил среднемесячную зарплату строителей первого разряда

В Татарстане установлен среднемесячный размер оплаты труда рабочих первого разряда, занятых в стройотрасли. Новая планка с 1 июля составит 34 985,28 рубля, следует из постановления Правительства республики.

В документе отмечается, что размер зарплаты таких специалистов важен для расчета сметной стоимости реконструкции, строительных работ, капремонта или демонтажа объектов, а также при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно действующему постановлению, принятому в апреле 2023 года, среднемесячный размер заработной платы строителей первого разряда в РТ составляет 28 751,9 рубля.