Кабмин Татарстана установил размер средней зарплаты строителей в республике

Правительство Татарстана установило размер среднемесячной оплаты труда для рабочих первого разряда, занятых в строительной сфере за 2021 год. Она составила 28751,9 рубля.

Соответствующее постановление подписал 27 мая Премьер-министр РТ Алексей Песошин. В понедельник, 30 мая, оно было опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Этот параметр установлен для расчета смет строительства или ремонта объектов, указано в документе.

В начале февраля на итоговой коллегии Минстроя РТ сообщили, что средняя зарплата в строительной отрасли Татарстана за прошлый год выросла на 9%. По оценке министерства, она составила 35 тысяч рублей.