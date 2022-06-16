Кабмин Татарстана смягчил требования к численности бродячих животных
Правительство Татарстана утвердило изменения, вносимые в постановление о нормативе численности животных без владельцев на 1 000 человек. Теперь требования изменились в Зеленодольском и Нижнекамском районах.
Согласно документу, на 1 000 жителей в муниципалитетах республики могут приходиться до 2 особей.
Исключение составляют Казань, Набережные Челны, а также Зеленодольский и Нижнекамский районы. Там норматив – 2,8 головы на 1 000 жителей.
Ранее норматив предусматривал те же цифры. Но исключение делалось только для Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.