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Ру Тат
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Общество
16 июня 2022  18:45

Кабмин Татарстана смягчил требования к численности бродячих животных

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Правительство Татарстана утвердило изменения, вносимые в постановление о нормативе численности животных без владельцев на 1 000 человек. Теперь требования изменились в Зеленодольском и Нижнекамском районах.

Согласно документу, на 1 000 жителей в муниципалитетах республики могут приходиться до 2 особей.

Исключение составляют Казань, Набережные Челны, а также Зеленодольский и Нижнекамский районы. Там норматив – 2,8 головы на 1 000 жителей.

Ранее норматив предусматривал те же цифры. Но исключение делалось только для Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

#кабмин рт
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