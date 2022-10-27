Кабмин Татарстана рассмотрит вопрос снижения надбавки к тарифу на транспортировку газа

Специальная инвестиционная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа в Татарстане может быть снижена с действующих 32% до 10%. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожников.

«Для выполнения программы догазификации в 2021 году был увеличен размер спецнадбавки. Также с 1 июля 2022 года был повышен размер спецнадбавки, и в настоящее время он составляет 32%. Все ресурсы для обеспечения программы догазификации есть. Но в связи с тем, что мы видим, что программа в том объеме, в котором была запланирована, не выполняется, мы сейчас выходим с инициативой о снижении спецнадбавки. Наше предложение — вернуться к ранее установленным 10%», — пояснил спикер.

Сапожников уточнил, что спецнадбавка влияет на конечный тариф газа для промышленных предприятий. На следующей неделе этот вопрос будет рассмотрен на совещании в Кабинете Министров РТ.

«Мы предлагаем снижение спецнадбавки. Какое будет принято решение — пока неизвестно», — отметил он.

Размеры специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань» Госкомитет РТ по тарифам установил в декабре прошлого года для финансирования региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Татарстана на 2022 год.