Кабмин Татарстана переформатировал Центр поддержки предпринимательства РТ

Правительство Татарстана реорганизовало ГБУ «Центр поддержки предпринимательства РТ». Теперь организация официально называется ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ».

Соответствующее постановление кабмина подписал 24 апреля Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ был опубликован в понедельник, 26 апреля.

Согласно документу, целью деятельности учреждения является реализация государственных программ поддержки и развития малого и среднего бизнеса в республике. В том числе социального предпринимательства.

Напомним, в ежегодном послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство должно ввести новые механизмы поддержки бизнеса для создания рабочих мест.