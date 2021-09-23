Кабмин Татарстана определил средний размер платы за детсад на 2022 год

Кабмин Татарстана определил средний размер платы за детсад на следующий год. Постановление за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина размещено на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования в РТ, на 2022 год», — говорится в документе.

На ежемесячный платеж влияет количество часов работы дошкольной организации в день, возраст детей и их количество в группе. Например, при шестичасовом пребывании ребенка до трех лет в детсаде в группе трое и более детей родители будут платить в месяц в среднем 588 рублей, для ребенка старше трех лет размер платы составит 544 рубля.