Кабмин Татарстана назвал новую величину прожиточного минимума с 1 июня

С 1 июня величина прожиточного минимума на душу населения в Татарстане поднимется с 10 756 до 11 832 рублей. Таким образом, его размер увеличится на 1076 рублей. Проект соответствующего постановления Правительства РТ появился на портале «Официальный Татарстан».

«Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.09.2021 № 841„Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан на 2022 год“ (с изменением, внесенным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2021 № 1211) изменение», — говорится в тексте документа.

Согласно проекту, для трудоспособного населения республики ПМ достигнет 12 896 рублей, пенсионеров — 10 175, а несовершеннолетних — 11 476 рублей. Ранее их величина составляла 11 724 рубля, 9 250 и 10 433 рубля соответственно.

Меры принимаются по поручению Президента России Владимира Путина, который 25 мая объявил, что с июня пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в стране будут увеличены на 10%.