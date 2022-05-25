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Строительство
25 мая 2022  17:54

Кабмин создаст единый реестр строительных компаний — участников СРО

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Правительство России приняло решение о создании реестра, куда войдут все строительные компании – участники саморегулируемых организаций. Об этом говорится в Telegram-канале Кабмина.

Отмечается, что единая база данных о строительных организациях упростит поиск подрядчиков для возведения, капитального ремонта и реставрации различных объектов. 

Ответственными за ведение и пополнение реестра назначены Национальное объединение строителей и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

Напомним, саморегулируемые организации выдают лицензии о квалификации строителей, а также контролируют выплаты заказчикам, пострадавшим от недобросовестных подрядчиков.

#кабмин #строительство
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