Кабмин создаст единый реестр строительных компаний — участников СРО

Правительство России приняло решение о создании реестра, куда войдут все строительные компании – участники саморегулируемых организаций. Об этом говорится в Telegram-канале Кабмина.

Отмечается, что единая база данных о строительных организациях упростит поиск подрядчиков для возведения, капитального ремонта и реставрации различных объектов.

Ответственными за ведение и пополнение реестра назначены Национальное объединение строителей и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Напомним, саморегулируемые организации выдают лицензии о квалификации строителей, а также контролируют выплаты заказчикам, пострадавшим от недобросовестных подрядчиков.