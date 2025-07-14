Кабмин сократил выплаты туроператоров в фонд ради компенсаций за отмененные полеты

Правительство России снизило ставку обязательных отчислений для туроператоров, работающих в сфере выездного туризма. Размер взноса в фонд персональной ответственности уменьшен на 0,25% — с 1% до 0,75%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы кабмина.

Сэкономленные средства планируется направить, в частности, на компенсацию затрат туристам, чьи полеты были отменены из-за введенных ограничений в ряде зарубежных стран, где сохраняются угрозы безопасности.

Также пересмотрены сроки уплаты этих взносов: вместо ранее установленных дат — 15 июля и 15 октября 2025 года — крайним сроком теперь станет 15 января 2026 года.

В правительстве напомнили, что аналогичные меры поддержки отрасли уже применялись ранее — в 2021 и 2022 годах — в условиях пандемии COVID-19 и внешнего санкционного давления.