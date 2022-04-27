Кабмин сократил сроки заключения инвестиционных контрактов вдвое

Сроки заключения специальных инвестиционных контрактов сокращены вдвое, чтобы российские компании, внедряющие новые технологии в промышленность, смогли быстрее заключать их с государством. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Теперь минимально возможный срок этой процедуры уменьшен до 1,5 месяца. Отмечается, что Минпромторг должен отвечать на предложение инвестора о заключении такого контракта в течение 5 рабочих дней. Также до 10 календарных дней сокращен срок разработки документации о проведении конкурсного отбора. Заявку на участие можно подать сразу же после размещения извещения о его проведении.

Эта мера стала частью стратегии по обеспечению устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного давления.

«Контракты с инвесторами заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет», – обратили внимание в пресс-службе.

Напомним, механизм специального инвестиционного контракта в формате 2.0 действует с конца 2020 года.