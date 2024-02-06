Кабмин сократил срок лицензирования деятельности в сфере охраны культурного наследия

В рамках оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, проводимой Правительством, был в три раза сокращен срок лицензирования деятельности в области охраны культурного наследия. Теперь процедура займет 5 дней.

«С 1 сентября 2024 года сроки предоставления услуг по лицензированию деятельности в области охраны культурного наследия будут сокращены с 15 до 5 рабочих дней», — сообщили в телеграм-канале федерального Кабмина.

Уточняется, что сроки рассмотрения будут сокращены для документов, которые были поданы через Госуслуги.

Также уменьшен объем подаваемых документов — заявителям не придется подавать копии документов об образовании и стаже своих сотрудников (при наличии сведений в информационной системе Социального фонда России или Федеральном реестре сведений о документах об образовании и квалификации).