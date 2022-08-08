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Ру Тат
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Экономика
8 августа 2022  12:40

Кабмин снизит стоимость заемных ресурсов для малого и среднего бизнеса

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Правительство России планирует снизить стоимость заемных ресурсов для малого и среднего бизнеса. О подготовке соответствующего документа сообщается в Telegram-канале Кабмина.

Отмечается, что при текущем уровне ключевой ставки малые компании смогут получить займы на инвестиционные цели под 4,5% годовых в течение льготного периода, а средние предприятия — под 3%. Также бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам, которые помогут выполнить 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту от 3 до 30 лет. Минимальная сумма госгарантии составит 2 млрд рублей. Воспользоваться этой мерой поддержки смогут организации, доля собственных средств которых в стоимости проекта составляет не менее 20%.

«Поддержка государства поможет снизить риски как заемщиков, так и кредиторов, повысить привлекательность капиталовложений в профильные проекты в важных для развития нашей страны сферах», — заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами

#кабмин #поддержка бизнеса #Михаил Мишустин
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