Кабмин РФ поможет регионам с созданием инфраструктуры для переработки мусора

Со следующего года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направлена на софинансирование инвестпроектов по созданию в регионах мусороперерабатывающих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Чтобы получить такую поддержку, властям регионов нужно заключить с инвестором концессионное соглашение. Отмечается, что доля софинансирования со стороны государства может составлять до 95% от стоимости проекта.

Работа по созданию в регионах современной инфраструктуры по переработке мусора проводится в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», который входит в национальный проект «Экология».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по поручению Президента России Владимира Путина.