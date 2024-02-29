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Кабмин РТ внес изменения в процесс получения выплат семьями участников СВО
Кабмин Татарстана внес постановление об изменении порядка осуществления единовременных выплат членам семей погибших на СВО граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
Внесенные изменения в документе касаются процедуры выплаты родственникам. Теперь прилагаемые к заявлению документы можно отправить по почте в органы социальной защиты. В случае отказа от выплаты в пользу другого члена семьи, копии документов и заявление о согласии на обработку персональных данных должны быть заверены нотариусом.
Также члены семьи погибшего, не получившие выплату по какой-либо причине, имеют право заявить о своей доле. Если родственники не могут прийти к общему решению относительно выплаты, спор будет разрешаться в судебном порядке.
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