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СВО 29 февраля 2024 16:47

Кабмин РТ внес изменения в процесс получения выплат семьями участников СВО

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Кабмин Татарстана внес постановление об изменении порядка осуществления единовременных выплат членам семей погибших на СВО граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Внесенные изменения в документе касаются процедуры выплаты родственникам. Теперь прилагаемые к заявлению документы можно отправить по почте в органы социальной защиты. В случае отказа от выплаты в пользу другого члена семьи, копии документов и заявление о согласии на обработку персональных данных должны быть заверены нотариусом.

Также члены семьи погибшего, не получившие выплату по какой-либо причине, имеют право заявить о своей доле. Если родственники не могут прийти к общему решению относительно выплаты, спор будет разрешаться в судебном порядке.

#спецоперация на Украине #социальные выплаты
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