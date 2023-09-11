Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кабмин РТ утвердил затраты на целевое обучение студентов до 2026 года
В Татарстане утверждены нормативные затраты на подготовку квалифицированных рабочих и служащих в профессиональных образовательных учреждениях. Расчеты представлены на три ближайших года — с 2024-го по 2026-й, следует из постановления Правительства РТ.
Список включает затраты на обучение студентов по следующим направлениям:
— «Инженерное дело и технические науки», в том числе монтажников, кровельщиков, оптиков, операторов связи, радиомехаников, машинистов и других;
— «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» — мастеров по лесному хозяйству, трактористов-машинистов, пчеловодов, ветеринарных фельдшеров, управляющих сельскими усадьбами др.;
— «Науки об обществе» — контролеров банков, соцработников, рекламных агентов, проводников на железнодорожном транспорте, парикмахеров и др.;
— «Гуманитарные науки» — секретарей, архивариусов и делопроизводителей;
— «Искусство и культура» — ювелиров, реставраторов, фотографов, исполнителей художественно-оформительских работ.
Норматив касается студентов в сельской и городской местности, обучения «на базе среднего общего образования» и «на базе основного общего с получением среднего общего образования».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»