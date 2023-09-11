Кабмин РТ утвердил затраты на целевое обучение студентов до 2026 года

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В Татарстане утверждены нормативные затраты на подготовку квалифицированных рабочих и служащих в профессиональных образовательных учреждениях. Расчеты представлены на три ближайших года — с 2024-го по 2026-й, следует из постановления Правительства РТ.

Список включает затраты на обучение студентов по следующим направлениям:

— «Инженерное дело и технические науки», в том числе монтажников, кровельщиков, оптиков, операторов связи, радиомехаников, машинистов и других;

— «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» — мастеров по лесному хозяйству, трактористов-машинистов, пчеловодов, ветеринарных фельдшеров, управляющих сельскими усадьбами др.;

— «Науки об обществе» — контролеров банков, соцработников, рекламных агентов, проводников на железнодорожном транспорте, парикмахеров и др.;

— «Гуманитарные науки» — секретарей, архивариусов и делопроизводителей;

— «Искусство и культура» — ювелиров, реставраторов, фотографов, исполнителей художественно-оформительских работ.

Норматив касается студентов в сельской и городской местности, обучения «на базе среднего общего образования» и «на базе основного общего с получением среднего общего образования».