Кабмин РТ утвердил проект планировки для строительства сетей канализации в Куюках

Кабмин РТ утвердил проект планировки и межевания территории для строительства сетей хозяйственно-бытовой канализации в деревне Куюки на территории Казани и Пестречинского района. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта „Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в д.Куюки Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан“ на территории муниципального образования г.Казани и Пестречинского муниципального района Республики Татарстан», — говорится в документе.

По словам замруководителя исполкома Пестречинского района Рамиля Шайхутдинова, данный документ говорит о том, что размещение КНС и напорного коллектора определено и утверждено.

«Согласования с земельными участками, по которым будут проходить сети хозяйственно-бытовой канализации, прошли, определена ось и коридор движения напорного коллектора. Определено место, где будет находиться канализационная напорная станция — это территория Пестречинского района, затем сточные воды будут перекачиваться в Казань на очистку. С нашей стороны был предоставлен земельный участок под КНС, который передан республике», — отметил Шайхутдинов.

Канализационные сети предназначены для отвода сточных вод с территорий трех больших жилых комплексов в Пестречинском районе — это «Светлый», «Новые Куюки» и «Яшьлек».

«Канализация, которая существует сегодня, не справляется. У „Новых Куюков“ вообще выгребная яма, у „Светлого“ ресурсы практически исчерпаны. Сети трех больших комплексов будет соединять одна канализационная напорная станция, завершаться процесс очистки будет в Казани», — уточнил собеседник агентства, отметив, что принятие решение о централизованной системе сетей позволило району не строить очистные сооружения на территории муниципалитета.