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Кабмин РТ утвердил порядок согласования внешнего облика зданий в Татарстане
В Татарстане установлен порядок получения согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Соответствующее постановление Правительства РТ подписал и.о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.
По документу согласование проводится с уполномоченным органом местного самоуправления муниципалитета, в котором располагается объект.
Архитектурно-градостроительный облик объекта — это архитектурное решение, касающееся не только внутренней организации здания, но и его встраивания в окружающую застройку.
Напомним, что с 1 марта 2023 года в России вступает в силу закон, обязывающий согласовывать внешний облик зданий с уполномоченным органом местного самоуправления. Это касается не только строящихся, но и реконструируемых объектов. Требования к согласованию таких объектов начнет устанавливать Правительство России.
Нормы не будут касаться тюрем, объектов обороны и безопасности, объектов ВС РФ и других войск.
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