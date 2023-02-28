Кабмин РТ утвердил порядок согласования внешнего облика зданий в Татарстане

В Татарстане установлен порядок получения согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Соответствующее постановление Правительства РТ подписал и.о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

По документу согласование проводится с уполномоченным органом местного самоуправления муниципалитета, в котором располагается объект.

Архитектурно-градостроительный облик объекта — это архитектурное решение, касающееся не только внутренней организации здания, но и его встраивания в окружающую застройку.

Напомним, что с 1 марта 2023 года в России вступает в силу закон, обязывающий согласовывать внешний облик зданий с уполномоченным органом местного самоуправления. Это касается не только строящихся, но и реконструируемых объектов. Требования к согласованию таких объектов начнет устанавливать Правительство России.

Нормы не будут касаться тюрем, объектов обороны и безопасности, объектов ВС РФ и других войск.