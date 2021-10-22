Кабмин РТ утвердил меры по улучшению инвестклимата в Татарстане

Правительство Татарстана утвердило меры по улучшению инвестиционного климата в республике. Соответствующее постановление Кабмина подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что Министерство экономики РТ должно в установленном порядке до 15 ноября внести на рассмотрение в Кабинет Министров «проект целевых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации для Республики Татарстан по итогам 2021 года».

В этот же срок должны быть внесены на рассмотрение «проекты актуализированных планов мероприятий („дорожных карт“), направленных на повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан».