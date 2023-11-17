Кабмин РТ утвердил дорожную карту и жюри отборочного этапа «Театрального Приволжья»

В Татарстане утверждены дорожная карта, жюри и оргкомитет по подготовке и проведению отборочного этапа «Театрального Приволжья». Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно дорожной карте, подготовка и постановка спектаклей для фестиваля пройдет в ноябре-декабре 2023 года, на эти же месяцы назначены и предварительные просмотры видеоверсий участников от Татарстана, поданные заочно. Очный этап — итоговый просмотр лучших участников — состоится в декабре. Вслед за этим будут созданы видеоверсии спектаклей-победителей.

Напомним, что подать заявку для участия в региональном этапе юбилейного, V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов можно до 19 ноября.

Председателем оргкомитета по подготовке и проведению отборочного этапа станет вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, ее заместителями — главы Минкульта республики Ирада Аюпова, Минмолодежи Ринат Садыков и Минобрнауки Ильсур Хадиуллин. В состав комитета включены представители СМИ и телекомпаний, театров, ведомств и другие специалисты.

Документом утвержден и состав экспертного жюри, которое также возглавит зампред Правительства РТ Лейла Фазлеева.