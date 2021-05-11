Кабмин РТ установил стоимость одного дня в санаториях для бюджетников и пенсионеров

Кабмин Татарстана установил стоимость одного дня отдыха в санаториях республики. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Установить стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях для работников государственных и муниципальных учреждений РТ и для пенсионеров РТ в размере 1247,7 рублей», — сообщается в документах.

Напомним, что санатории Татарстана заняли третье место по числу бронирований с кешбэком среди здравниц некурортных направлений России. Отдых в санаториях республики в среднем обходится в более 2,7 тыс. рублей в сутки.

Ранее здравницы Татарстана вошли в топ-3 рейтинга по реабилитации после Covid-19.