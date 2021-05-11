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Ру Тат
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11 мая 2021  23:05
Марат Ишкильдин

Кабмин РТ установил стоимость одного дня в санаториях для бюджетников и пенсионеров

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Кабмин Татарстана установил стоимость одного дня отдыха в санаториях республики. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. 

«Установить стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях для работников государственных и муниципальных учреждений РТ и для пенсионеров РТ в размере 1247,7 рублей», — сообщается в документах. 

Напомним, что санатории Татарстана заняли третье место по числу бронирований с кешбэком среди здравниц некурортных направлений России. Отдых в санаториях республики в среднем обходится в более 2,7 тыс. рублей в сутки. 

Ранее здравницы Татарстана вошли в топ-3 рейтинга по реабилитации после Covid-19.

санаторий
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