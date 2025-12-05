Кабмин РТ учредил грант на развитие татарского языка за пределами республики

В Татарстане были учреждены гранты по поддержке инициатив развития татарского языка за пределами Татарстана. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики было опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Размер гранта составляет 100 тысяч рублей и будет ежегодно предоставляться пяти инициативам. На эти деньги должны быть проведены культурные мероприятия, либо изданы книги или статьи, направленные на развитие татарского языка за пределами РТ. Результат должен быть достигнут не позднее 30 декабря того года, в котором предоставляется поддерживающая выплата.

Податься на грант смогут педагоги с опытом работы от трех лет, имеющие диплом и работающие по профилю «Татарский язык и литература».