Кабмин РТ распорядился в Декаду инвалидов помочь семьям с жильем, льготами и работой

С 1 по 10 декабря в Татарстане пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. Разработать и утвердить план мероприятий на этот период города и районы республики должны до 7 ноября, следует из распоряжения премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Минкульт РТ, согласно документу, должен выделить учреждениям культуры пригласительные билеты татарстанским объединениям – в частности, Обществу инвалидов РТ. Также в Декаду инвалидов планируется оказать жителям с ограниченными возможностями здоровья бесплатную юридическую помощь, проверить доступность для них спортивных объектов и провести адаптивные спортивные мероприятия, организовать экскурсии по объектам историко-культурного наследия.

Также в планах – проведение ярмарок вакансий для трудоустройства инвалидов. Кроме того, рекомендовано усилить внимание к решению вопросов с обеспечением жильем семей, имеющих инвалидов и состоящих на учете.

Представить итоговую информацию о реализации плана власти муниципалитетов должны до 16 декабря.

Напомним, Международный день инвалидов отмечается 3 декабря.