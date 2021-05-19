Кабмин РТ принял Стратегию развития культуры республики на 2021–2030 годы

Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил Стратегию развития культуры региона на 2021–2030 годы. Соответствующее постановление Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал 17 мая.

В числе задач на ближайшее десятилетие — формирование эффективной кадровой политики в сфере культуры, создание эффективного механизма для привлечения в культуру частных инвестиций, создание конкурентоспособности и повышение качества услуг в сфере культуры и искусства, а также интеграция цифровых проектов в работу организаций культуры и систему продвижения культурного продукта.

Стратегия будет реализовываться в два этапа. На первом, до 2025 года, предполагается отработать новые технологии и управленческие решения, сформировать лучшие практики. Затем вплоть до 2030 года эти практики будут вводиться в действие.

В частности, прогнозируется, что благодаря комплексу мер к 2025 году будут созданы 45 туристических маршрутов по городам Татарстана, к 2030 году — полсотни. Не менее 20% расходов на культуру должны составить внебюджетные инвестиции, при этом число посещений культурных мероприятий должно увеличиться троекратно, а число детей, задействованных в творческих мероприятиях, — в полтора раза. Кроме того, к деятельности в области культуры намерены привлекать к 2030 году в 14 раз больше добровольцев.

Все специалисты сферы культуры должны будут повысить квалификацию на базе центров непрерывного образования творческих и управленческих кадров. В каждом районе Татарстана через десять лет предполагается создать виртуальные концертные залы. Доля онлайн-трансляций концертов и спектаклей государственных учреждений культуры должна быть увеличена до 30%, а число выставок с цифровыми гидами в формате дополненной реальности — до 20%. В двенадцать раз планируется увеличить долю объектов нематериального культурного наследия в республиканском реестре.

При этом стратегия оговаривает инерционный сценарий реализации поставленных задач, который не ухудшит положение театральных и концертных организаций, но и не позволит качественно изменить ситуацию. Инновационный сценарий предполагает быстрое достижение качественного иного статуса культуры, кратное увеличение расходов на эту сферу за счет всех источников, в том числе и за счет государственно-частного партнерства. Результатом станет удовлетворительное состояние всех государственных организаций культуры и искусства к 2030 году.

Согласно базовому сценарию, возможно постепенное развитие имеющихся позитивных тенденций и поэтапное преодоление существующих проблем, что к 2030 году увеличит долю находящихся в удовлетворительном состоянии государственных организаций культуры до 90%.

Учтен и кризисный сценарий реализации Стратегии развития культуры в регионе, когда положение концертных и театральных организаций ухудшится из-за низкого спроса в случае снижения платежеспособности населения.