Кабмин РТ планирует установить годовые нормативы накопления ТКО для магазинов

Правительство Татарстана установит годовые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для магазинов и супермаркетов. Согласно проекту постановления, расчет будет производиться на 1 кв. метр площади.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, сообщается, что нормой будут признаны 0,81 куб. метра ТКО, 91 кг твердых коммунальных отходов. При этом средняя плотность на 1 куб. метр мусора не должна превышать 105 кг.

«Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие в отношении категории объектов „Промтоварные магазины“ с 20 декабря 2021 года, категории объектов „Универсальные магазины (супермаркеты)“ с 31 августа 2021 года», — отмечается в проекте постановления.

Уточняется, что разработкой документа занималось Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.