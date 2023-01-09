Кабмин РТ обновил порядок выплат военным батальонов «Алга» и «Тимер»

Правительство Татарстана уточнило порядок единовременных выплат военнослужащим сформированных в Татарстане именных батальонах «Алга» и «Тимер», прописав в нем увеличение суммы с 260 до 360 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Выплаты военным увеличили по указу Президента Татарстана Рустама Минниханова, который он подписал в августе прошлого года. Отметим, что эта выплата идет в дополнение к федеральным выплатам военнослужащим.

Подробнее о довольствии военнослужащих татарстанских батальонов можно прочитать по ссылке.