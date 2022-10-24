news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
24 октября 2022  15:06

Кабмин РТ назвал цену 1 кв. метра жилья в селах при расчете соцвыплат в 2023 году

news_top_970_100

Правительство Татарстана установило стоимость квадратного метра жилья в селах республики. Это поможет рассчитать социальные выплаты для определения субсидий бюджетам районов на улучшение жилищных условий граждан. Документ появился на портале Кабмина РТ.

«Утвердить на 2023 год стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях в Республике Татарстан <...> в размере 30,2 тыс. рублей», — говорится в постановлении.

Таким образом, стоимость квадратного метра за год повысилась более чем на 1 тыс. рублей. На выделенные средства муниципалитеты проведут мероприятия, необходимые для улучшения жилищных условий сельчан. 
Показатель, по которому будут рассчитываться эти субсидии на 2023 год, составил 54 тыс. рублей.

#соцвыплаты #Правительство РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100