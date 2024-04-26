Кабмин РТ направит почти 63 млн рублей на публикацию произведений татарских писателей

В Татарстане утвержден перечень социально значимой литературы на 2024 год. На возмещение затрат на подготовку к печати, издание и распространение этих произведений направлено 62,7 млн рублей, следует из распоряжения Правительства РТ.

Список состоит из произведений татарских писателей и изданий, посвященных традиционным российским духовно-нравственным ценностям. В него также вошли книги-вырубки, проекты, инициированные Академией наук Татарстана, посвященные истории и культуре татарского народа. Отдельными разделами выделены поддержка талантливых молодых и начинающих авторов и, наоборот, издания классиков татарской литературы. Список учитывает и важные события этого года — часть книг приурочена к Году семьи, объявленному указом Президента России Владимира Путина, а также к спортивным Играм и саммиту БРИКС.

В распоряжении говорится, что 75% тиража этих изданий будут направлены Минкульту Татарстана на комплектование фондов республиканских библиотек, а 10% — фондов библиотек татарских общественных организаций в регионах России с компактным проживанием татар.