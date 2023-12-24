Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кабмин РТ направит более 28 млн рублей на профобучение госслужащих в 2024 году
В 2024 году в Татарстане отправят на профессиональное обучение 2186 государственных гражданских служащих и 2065 муниципальных чиновников. На эти цели будет направлено более 28 млн рублей, следует из постановления Правительства республики.
Финансирование на профессиональное развитие первой категории служащих составит почти 13,3 млн рублей, второй — 15,2 млн рублей.
Соглсно структуре госзаказа, среди государственных гражданских служащих самую большую группу направит Минсельхозпрод Татарстана — 271 человек. На втором месте по численности — Минфин Татарстана (для Департамента казначейства) — 187, третье — Минздрав РТ — 135.
Среди муниципалитетов самую крупную группу на обучение направит Казань — 563 человека, далее идут Набережные Челны — 193, Нижнекамский и Альметьевский районы — 77 и 76.
Образовательные мероприятия для обеих групп делятся по трем типам: программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и иные мероприятия по профразвитию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»