Кабмин РТ направит более 28 млн рублей на профобучение госслужащих в 2024 году

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В 2024 году в Татарстане отправят на профессиональное обучение 2186 государственных гражданских служащих и 2065 муниципальных чиновников. На эти цели будет направлено более 28 млн рублей, следует из постановления Правительства республики.

Финансирование на профессиональное развитие первой категории служащих составит почти 13,3 млн рублей, второй — 15,2 млн рублей.

Соглсно структуре госзаказа, среди государственных гражданских служащих самую большую группу направит Минсельхозпрод Татарстана — 271 человек. На втором месте по численности — Минфин Татарстана (для Департамента казначейства) — 187, третье — Минздрав РТ — 135.

Среди муниципалитетов самую крупную группу на обучение направит Казань — 563 человека, далее идут Набережные Челны — 193, Нижнекамский и Альметьевский районы — 77 и 76.

Образовательные мероприятия для обеих групп делятся по трем типам: программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и иные мероприятия по профразвитию.