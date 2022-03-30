Кабмин РТ изменил нормативы затрат Академии наук РТ и республиканской казны

Правительство Татарстана изменило структуру нормативных затрат Академии наук РТ и увеличило норматив затрат ГБУ «Республиканская имущественная казна» на 2022 год.

Согласно постановлению кабмина РТ, затраты республиканской казны на эксплуатацию имущества в этом году могут вырасти на 1,5 млн рублей, до 13,6 млн рублей.

Нормативы затрат Академии наук Татарстана изменились скорее структурно. Затраты на проведение прикладных и фундаментальных научных исследований, сохранение объектов культурного наследия и ведение информационных ресурсов сократилось приблизительно на 7,6 млн рублей. Но добавилась новая графа – «научно-методическое обеспечение». Нормативные затраты на этот вид работы АН РТ составляют именно эту сумму.