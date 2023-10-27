Кабмин РТ изменил критерии отбора участников на телефестиваль «Наше время — Безнең заман»

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Правительство Татарстана изменило критерии отбора участников телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи РТ «Наше время — Безнең заман». Поправки касаются возраста и стажа претендентов, следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации РТ.

Так, для участия в фестивале молодые люди должны проработать на три месяца дольше и иметь не менее 9 месяцев официального стажа в организациях производственной сферы, сферы сервиса и услуг. Это должно быть основное место работы на полном окладе.

Расширен возраст участников фестиваля — с 35 лет он повышен до 45. Нижней планкой по-прежнему остается 18 лет.

Кроме того, внесены изменения в документы, которые конкурсанты должны предоставить по требованию исполнительной дирекции, и в возрастной состав участников. Если раньше коллектив должен был включать более 25% из этой возрастной категории от 35 до 45 лет, то теперь число участников от 36 до 40 лет составит не более 75%, а от 41 до 45 лет — не более 50% от общего числа исполнителей.

Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.