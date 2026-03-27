Общество 27 марта 2026 07:00

Кабмин РТ дал двум министерствам право учреждать ведомственные награды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство промышленности и торговли РТ и Министерство лесного хозяйства РТ получили право учреждать ведомственные награды. Соответствующие постановления Кабмина Татарстана подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Минпромторг РТ теперь может по согласованию с Кабмином региона учреждать ведомственные награды и знаки отличия, а затем награждать ими сотрудников министерства и «других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере».

В свою очередь Минлесхоз РТ отныне вправе на аналогичных условиях учреждать ведомственные награды. Среди награждаемых могут быть как работники министерства и подведомственных ему учреждений, так и другие лица, «оказывающие содействие в решении задач в области лесных отношений».

