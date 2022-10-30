Кабмин России внес в список недружественных 11 Британских территорий

Российское Правительство расширило список недружественных стран, включив в него 11 Британских заморских территорий. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос», — перечисляется в сообщении.

Ранее в число недружественных уже были внесены остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Теперь в него включены все 14 территорий.