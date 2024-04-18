Кабмин России увеличил перечень жизненно важных препаратов на 5 позиций

В России пополнили списки жизненно важных препаратов и для лечения высокозатратных нозологий. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.

«В него вошли 3 комбинированных препарата, которые применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями», — отмечается в сообщении.

В Кабмине уточнили, что речь идет о таких лекарствах, как цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Также в перечень вошли два новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, — это сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб. Они же пополнили список препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.

На сегодняшний день в перечне ЖНВЛП более 800 лекарств, цены на них регулируются государством. Медикаменты используются при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.