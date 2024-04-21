Кабмин России утвердил дополнительную квоту на вывоз зерновых

Для поддержки сельхозпроизводителей Кабмин России установил дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из страны за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

«Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж», – отмечается в сообщении.

Отмечается, что дополнительна часть квоты на экспорт пшеницы, ячменя, ржи, меслина и кукурузы составит 5 млн тонн и будет действовать до конца июня 2024 года. Ее объем между участниками распределит Минсельхоз.

Основную часть квоты – 24 млн тонн – Правительство установило на срок с 15 февраля по 30 июня.

Новый механизм квотирования экспорта зерновых позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками данной продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за ее пределами — заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз.