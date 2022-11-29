Кабмин РФ запретил вывозить в недружественные страны вертолеты и ряд других товаров

Правительство РФ утвердило перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в страны, признанные недружественными. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, теперь из России нельзя вывозить ракеты-носители, топливо к ним и компоненты топлива, беспилотные летательные аппараты, способные находиться в воздухе более получаса, грузовики повышенной проходимости с тремя и более осями и двигателем объемом не менее 10 литров, бронеавтомобили повышенной проходимости массой более пяти тонн.

Кроме того, запрет затрагивает вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, различные комплектующие и запчасти для них, а также документацию для их техобслуживания.

Помимо этого, ограничен вывоз различных патронов и взрывчатых веществ, приборов ночного видения, микроэлектроники, оптических прицелов, тепловизоров, дальномеров, электровакуумных приборов для военной радиотехники, бронежилетов и элементов для них. Всего в список включены более 150 наименований товаров.

Товары запрещено вывозить в такие страны и территории, как Соединенные Штаты, Украина, государства Европейского Союза, Великобритания и подконтрольные ей территории, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Черногория, Швейцария и Япония.