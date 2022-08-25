Кабмин РФ выплатит по миллиону рублей матерям-героиням

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах единовременного денежного поощрения для матерей-героинь в 1 млн рублей. Кроме того, выплаты по 500 тыс. рублей получат родители, удостоенные ордена «Родительская слава».

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей. Для родителей, награжденных орденом «Родительская слава» за воспитание семи и более детей, размер поощрения вырастет со 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Родители, удостоившиеся медали этого ордена за воспитание четырех и более детей, будут получать поощрение в размере 200 тыс. рублей, сообщается на сайте Правительства РФ.

Средства на выплаты в этом году направят из резервного фонда, в дальнейшем деньги на эти цели будут закладываться в федеральном бюджете. Сейчас Правительство готовит соответствующее распоряжение.