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Общество
25 августа 2022  20:04

Кабмин РФ выплатит по миллиону рублей матерям-героиням

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах единовременного денежного поощрения для матерей-героинь в 1 млн рублей. Кроме того, выплаты по 500 тыс. рублей получат родители, удостоенные ордена «Родительская слава».

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей.  Для родителей, награжденных орденом «Родительская слава» за воспитание семи и более детей, размер поощрения вырастет со 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Родители, удостоившиеся медали этого ордена за воспитание четырех и более детей, будут получать поощрение в размере 200 тыс. рублей, сообщается на сайте Правительства РФ.

Средства на выплаты в этом году направят из резервного фонда, в дальнейшем деньги на эти цели будут закладываться в федеральном бюджете. Сейчас Правительство готовит соответствующее распоряжение.

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