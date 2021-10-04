Кабмин РФ выделил еще 1,9 млрд рублей на поддержку пригородных железнодорожных перевозок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на субсидирование пригородных перевозок дополнительных средств из резервного фонда Правительства РФ в размере 1,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что такое решение позволит сохранить наиболее востребованные направления электричек и доступные цены на билеты, а также обеспечит стабильную и безопасную работу для железнодорожной отрасли.

Работа ведется в рамках реализации поручения Президента РФ Владимира Путина, которое он дал в 2020 году.

«Поддержать пригородных перевозчиков поручил Президент России Владимир Путин. В 2020 году на эти цели было выделено свыше 3 млрд рублей, а в апреле 2021 года направлено почти 6 млрд рублей», – подчеркнули в пресс-службе Правительства России.