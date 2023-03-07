Кабмин РФ утвердил правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

Российские добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи документа утверждены постановлением Правительства РФ. В том числе удостоверение будет служить подтверждением прав на полагающиеся военнослужащим льготы.

Получить удостоверения смогут граждане, которые вступили в добровольческие формирования, созданные властями для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции (СВО).

Выдавать документ будут военкоматы субъектов РФ по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Получить его можно будет по заявлению. Если же подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военкоматы будут заниматься их розыском самостоятельно, отмечается в постановлении.

Напомним, закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. Для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.