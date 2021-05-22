Кабмин РФ утвердил порядок помощи детям за счет средств фонда «Круг добра»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра», сообщает пресс-служба правительства РФ.



«Согласно документу, средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии», — говорится в тексте.



При необходимости тяжелобольные дети смогут получить лекарства или медицинские изделия, которые не зарегистрированы в России, но одобрены регулирующими органами Евросоюза или США. Также существует возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.​​​​

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с февраля 2021 года, говорится в пояснительной записке. Помимо этого, был утвержден состав фонда. В него вошли представители Аппарата правительства РФ, Минздрава, Минфина, Минтруда, ФНС, а также уполномоченный при президенте России по правам ребенка.



Напомним, фонд «Круг добра» был создан в январе указом президента России Владимира Путина. На данный момент он финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год. Всего на 2021 год в федеральном бюджете на финансирование фонда предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год — 64 млрд рублей, на 2023 год — 68,5 млрд рублей.