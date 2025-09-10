news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 10 сентября 2025 13:56

Кабмин РФ утвердил новый подход к разработке IT-проектов для государства

Читайте нас в
Телеграм

Правительство РФ приняло обновленный подход к созданию IT-решений для государства, который предполагает четкое разделение зон ответственности при разработке государственных сервисов, платформ и иных цифровых проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Согласно новому подходу, все государственные IT-решения будут разрабатываться с поддержкой Центра экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ), который станет единым функциональным заказчиком. Вместе с тем «Гостех» становится единым координатором работ по техническому проектированию IT-решений для государства.

По словам Григоренко, суть изменений заключается в систематизации работы над государственными IT-решениями: профильные ведомства формулируют, что нужно пользователю, ЦЭКИ проектирует удобный сервис, а «Гостех» создает и обеспечивает его надежную и безопасную работу.

«Таким образом, новая модель управления закрепляет единые стандарты качества для всех государственных сервисов... Вместе с тем данный подход направлен на сокращение бюджетных затрат на создание IT-проектов, а также ускорение их разработки», – подытожил он.

#кабмин рф #цифровизация #компьютер #программирование
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025