Кабмин РФ утвердил концепцию интеграции беспилотников в воздушное пространство

Правительство России утвердило концепцию интеграции беспилотного транспорта в единое воздушное пространство, которая будет реализована в три этапа, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.

На первом этапе, по словам Премьер-министра, предстоит внести поправки в воздушное законодательство.

«Концепция будет реализована в три этапа. Сначала нужно изменить воздушное законодательство, сформировать нормативную базу, в том числе упростить процедуры, которые позволяют владельцам таких аппаратов оформлять документы и разрешения на полет. Кроме того, требуется обновить программы подготовки авиаперсонала», — рассказал глава Кабмина.

По его словам, вторым этапом необходимо обеспечить безопасность полетов и модернизировать авиационную инфраструктуру: связь, навигацию и системы наблюдения.

А в ходе третьего этапа планируется практические внедрение технической инфраструктуры для беспилотников, а также современных цифровых решений для управления полетами.

Мишустин отметил, что главная цель принятой концепции — это обеспечение максимального уровня безопасности.

«Причем достичь этого необходимо в течение ближайшего десятилетия. Впереди у нас большие и серьезные вызовы. Потребуются совместные усилия разработчиков, производителей, авиакомпаний и государства», — сказал Председатель Правительства.