Кабмин РФ разрешил бортпроводникам использовать наручники против авиадебоширов

С 1 сентября авиакомпании могут разрешить своим бортпроводникам использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни против авиадебоширов. Постановление Правительства вступило в силу сегодня.

Документ будет действовать до 1 сентября 2028 года. Ожидается, что нововведение поможет бороться с дебоширами на борту, которые угрожают жизни и здоровью пассажиров и экипажа, а также безопасности полета.

Помимо бортпроводников, использовать средства сдерживания смогут сотрудники служб авиабезопасности.

Согласно постановлению, ремни и наручники будут храниться в недоступных для пассажиров местах. Прежде чем использовать средства сдерживания, бортпроводники должны попытаться успокоить дебошира. Если сделать это не удалось, командир воздушного судна должен потребовать прекратить противоправные действия и лишь затем разрешить использовать спецсредства. Самим пилотам до того, как дебош будет пресечен, запрещено покидать кабину.

Если при дебоше кто-то пострадал, пассажиры не смогут покинуть борт до прихода медиков либо сотрудников правоохранительных органов.